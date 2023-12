ASCOLTI TV 23 DICEMBRE 2023 | LA FINALE DI BALLANDO CON BLACKOUT DI 10 MINUTI | GRANDE FRATELLO | IL GRINCH | VERISSIMO | ITALIA SÌ

(Di domenica 24 dicembre 2023)TV 23· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – xUnoMattina in Famiglia – x + xBuongiorno Benessere – xConcerto di Natale dalla Camera– xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xSì! – x + xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTutti in Pista – xCon Le Stelle – xComm. – xGiovani – xOver – xMilleunlibro (01:44) – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xPatagonia: La Vita ai Confini del Mondo – xViaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – xForum: Il Meglio – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – x– x: Giri di Valzer – xIl Weekend di Caduta Libera (R) – xIl Weekend di Caduta Libera ...

The Voice Kids 2 Nella serata di ieri, Venerdì 22 dicembre 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids 2, in onda dalle 21:41 alle 00:13, ha ... (davidemaggio)

Entrambi i programmi possono contare su un pubblico affezionato, e glili stanno premiando ,... per Clerici, che avrà di che festeggiare, il prossimo 31Sono stati venerdì di grande successo quelli diper i programmi condotti da Antonella Clerici e Paolo Bonolis (li vediamo insieme nella ...il 50% di share il sabato sera sommando glidi ...E con il pubblico che alla fine, dopo aver ascoltato due ore di musica chiedeva il bis, Muti ha scherzato sul Va pensiero, ribadendo perché il coro del Nabucco non può essere, per lui, l'inno ...Sabato 23 dicembre va in onda l’attesissima finale di Ballando con le stelle. Rai 1 si tinge della sfida tra Vip più amata della televisione e danza con i propri beniamini al ritmo di salsa. Mediaset ...