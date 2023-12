ASCOLTI GARANZIA AUTUNNALE 2023 | RAI1 LA PIÙ VISTA | MEDIASET VINCE COME GRUPPO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di bilanci per le generaliste e cadette italiane. Laè appena finita, quindi è necessario analizzare le emittenti principali per capirne l’andamento. Il periodo che prendiamo in considerazione è dal 10 settembre al 23 dicembre, ossia il periodo nel quale le sette Reti principali sono state a pieno regime con tutti (o quasi) i programmi regolarmente in onda. Il periodo oggetto d’analisi conta esattamente 105 giorni. RETI RAI 24 ore prima serata18.09% 20.52% Rai2 4.82% 4.33% Rai3 6.72% 5.68% Digitaline 6.40% 5.65% Totale Rai 36.04% 36.18% RETI24 ore prima serata Rete 4 4.14% 4.72% Canale 5 17.85% 15.52% Italia 1 4.72% 6.10% Digitaline 11.58% 11.27% Totale38.28% 37.24% LA7 24 ore prima ...