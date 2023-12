Appena lanciato e già affossato il nuovo progetto di Biden per ribadire il dominio Usa sulle Americhe e contenere l’influenza della Cina

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo un mese e mezzo dal suo svolgimento, è ora di tirare le somme del primo vertice dell’Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP). Tenutosi il 3 novembre alla Casa Bianca, ha visto la partecipazione didodici dei trentacinque Stati sovrani che formano le. Ma ad affossare sul nascere questa iniziativa dell’amministrazionenon è solo la sua formulazione vaga e lo scarso interesse dimostrato da due terzi dei Paesi americani, ma soprattutto il fatto di rappresentare la promozione degli interessi statunitensi mascherata dadi utilità collettiva. E sembra che a Washington si siano resi conto dell’incombente fallimento del. Un summit partito subito male Sui media euroatlantici l’evento è sostanzialmente passato in sordina. Eppure era stato annunciato un anno ...

