Anzio | un Natale vicino ai più fragili tra pacchi dono e pranzi solidali

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023- Tante le iniziative promosse e supportate dal Comune in sinergia con le realtà più rappresentative del territorio. Si colorano di luce e di festa le APS dei centri Anziani, con momenti di gioia e di inclusione intergenerazionale : nonni e nipoti insieme per la magia delle marionette. Incessante l’attività del Pronto Intervento Sociale,ai più, con pasti caldi e. Ed un pranzo della solidarietà per più di 50 persone, svoltosi presso il Centro Don Orione, in collaborazione con la Società Dussmann, un momento di incontro che ha permesso ai tanti presenti di vivere in condivisione e serenità. I Servizi Sociali del Comune rinnovano a tutti i cittadini la richiesta di collaborazione nel segnalare evidenti storie dità, in modo di ...