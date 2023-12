Antonino “povero e sofferente” a causa di una decisione di Belen | il retroscena

Leggi su biccy

(Di domenica 24 dicembre 2023)Spinalbese è stato descritto come un uomo “” e “” da Fabrizio Corona che sul suo portale DillingerNews ha raccontato quella che è stata etichettata come una “guerra natalizia” fra lui eRodriguez. È stato scomodato pure il “patriarcato”. “Nell’ultima apparizione televisivaha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui:Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di quella storia non le fosse rimasto nulla” – si legge sul portale – “Ma proprio in questo momento storico, sociale, dove le femministe accusano gli uomini di patriarcato, quando si tratta di figli, hanno sempre ragione le donne. Sussiste come un’eccezione, forse quella che conferma la regola, chissà. Eppure se si tratta di divorzio, custodia dei bambini, mantenimento, ...