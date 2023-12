Anniversario per Zanetti e la moglie Paula | “24 anni insieme e un regalo a vita”

Una mostra per celebrare il cinquantesimo anniversario della Lazio Meravigliosa Da febbraio a maggio del 2024, ci sarà un Tour per celebrare la ... (glieroidelcalcio)

Oggi cade l'della sua scomparsa, avvenuta,amara ironia della sorte, la vigilia di Natale di un anno fa, la festa che amava di più. Una data che rappresenta una grandissima perdita ...Annata ricca di manifestazioni e di soddisfazionii volontari guidati dal presidente Borella I volontari della pro loco premiati dall'Unpli ...a conclusione dell'anno del cinquantesimo..."Un regalo per tutta la vita, te amo. Buon anniversario, amore", ha scritto Pupi alla moglie. "Festeggiando il 24esimo anniversario con la cosa migliore che abbiamo fatto", ha aggiunto riferendosi ...In Valle di Scalve il mese di dicembre è dedicato al ricordo del Disastro del Gleno, in occasione del centesimo anniversario della tragica caduta ... Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv.