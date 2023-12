Ancora mascherine all’aperto | ma la legge lo consente?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Piccolo spunto di riflessione sulla questione delle. Dal 1º maggio 2023 decade l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina anche per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, restando solamente in vigore fino al 31 dicembre 2023 nei reparti con pazienti fragili e nei reparti di cure intensive. Il 5 maggio 2023, l’Organizzazione mondiale della sanità dichiara ufficialmente la fine della pandemia. Da quel momento in poi, l’unica misurain vigore resta l’isolamento domiciliare per i soggetti positivi fino al quinto giorno dal contagio. Dal 7 agosto 2023 decade l’obbligo di isolamento dei soggetti positivi al Covid-19. Queste sono le date a mia conoscenza, in caso di errore sarò disponibile a rettificarle. Sulla base di questa breve introduzione rivolgo una domanda: “È lecito senza emergenza sanitaria in corso ...