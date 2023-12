Anche Il Sole 24 Ore si accorge di Agnone

Perché rinunciare agli occhiali da sole d’inverno? Non sono solo compagni fedeli delle giornate in cui non si ha voglia di mostrarsi senza make-up, ... (amica)

Di Nunzio, scrive il Corriere della Sera, non è più indagato per il solo falso in testamento e tentata truffa, matentata estorsione ai danni dei figli di Berlusconi il quale, secondo il ...Di contro sul versante adriatico splenderà ilsulle Alpi e sugli Appennini prevarranno le schiarite, soprattutto al Nord, mentre in Val Padana il cielo si presenterà a tratti grigio per ...Sono la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario e il cesanese Matteo Vottero, anche lui del Sansicario, i vincitori del secondo Slalom FIS Cittadini disputato sabato 23 dicembre sulla ...Ciò porterà a deboli piogge su queste aree. Le condizioni meteo rimarranno molto simili anche per le giornate del 27, 28 e 29 dicembre con ancora tanto sole, clima mite ma contemporaneamente una parte ...