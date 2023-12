Amore e accoglienza | parla il cardinal Zuppi | “Siete tutti figli di Dio | la Chiesa non è fatta di angeli e di puri”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Fra Papa Benedetto e Francesco la continuità sta «nella missione, nella scelta dire con, portarea casa, credere che il Vangelo abbia tanto da dire all’uomo moderno. E se gli omosessuali dicono: lanon ci capisce, non ci vuole, ci giudica, il Papa risponde:; è molto diverso, però dal dire 'fate come vi pare'. Far sentire che ami, che sei prossimo, non...

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel match di andata al Parco dei Principi il Milan si prepara a sfidare di nuovo il PSG in Champions League. Per ... (dailymilan)

... come i bambini intubati che non potevano alzarsi, l'calorosa dei genitori è stata ... Un esempio luminoso di come la comunità possa unirsi per diffonderee speranza in modo tangibile ...è vivere l'umanesimo della nostra casa, che tanto è frutto proprio di quel mistero diche è Cristo. L'umanissimo Dio che ci rende umani', risponde il cardinale Zuppi. Iscriviti alla ...Fra Papa Benedetto e Francesco la continuità sta «nella missione, nella scelta di parlare con tutti, portare tutti a casa, credere che il Vangelo abbia tanto ...Il presidente della Cei: «Da adolescente adoravo le messe beat. Il presepe non si può imporre per legge, non deve diventare antipatico. Per l’Ucraina sono stato a Pechino, la Cina può giocare un ruolo ...