Amici 23 | Rudy Zerbi contro Holden | arriva il duro provvedimento per l’allievo

(Di domenica 24 dicembre 2023) A Natale bisognerebbe essere tutti più buoni, ma a quanto pare questo non vale per. Il docente ha iniziato unbotta e risposta conda ormai diversi daytime di23. Il motivo? Ancora una volta c’entra la questione igiene in casetta. Ebbene sì perché, oltre a lui, anche Ayle e Mida sembrano non prendere seriamente le pulizie. Ed ecco che dopo un lungo faccia a faccia,ha deciso di punire il figlio d’arte con una punizione molto forte.23: lite traGli ultimi daytime di23 si sono focalizzati su, i quali hanno dato vita ad un pesante botta e risposta sulla questione ...

Leggi ancheZerbi duro contro Holden adRicordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Lil Jolie, Petit, Malia, Holden, Matthew, Ayle, Martina, Mida, Sarah e Mew, Dustin, Marisol, Gaia, ...... ma anche se soprattutto della giuria composta da Maria De Filippi , Gerry Scotti,Zerbi, ... che dovrebbe andare in onda fino a giugno, oltre al serale didi Maria De Filippi che andrà in ...Perché Amici 2023 non va in onda oggi, domenica 24 dicembre, su Canale 5 Ve lo diciamo subito: il talent di Maria De Filippi si è fermato per le vacanze natalizie. Quella di domenica scorsa (17 ...Stop alla messa in onda di oggi di Amici 23. In occasione delle festività natalizie, il popolare e seguitissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si prenderà una meritata vacanza e ...