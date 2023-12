Alto Adige | alberi cadono sulla seggiovia per il forte vento | sette feriti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tragedia sfiorata all'antivigilia di Natale sulle montagne dell'. Spinti dalche soffia in quota, con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari, alcunisono caduti'Blosegg' nel comprensorio di Racines, in Alta Val d'Isarco. Le persone rimaste ferite sono, come riferito dalla centrale del 118: quattro con lesioni considerate di media gravità e altre tre con conseguenze lievi. Isono stati trasporti negli ospedali di Vipiteno e Bressanone.

Paura in Alto Adige , alberi cadono su una seggiovia per le forti raffiche di vento : 7 feriti Paura in Alto Adige a causa dei forti venti. Sette ... (tpi)

Ne risulta un panorama delle destinazioni che premia Lazio, Trentino, Campania e Lombardia sulle scelte di Italia mentre, per l'estero, Francia, Germania, Inghilterra e Austria sono le ..."Una cosa assurda - commenta Selle che, in quanto maestro di tennis, si appassiona al tema - visto il boom, non è solo una moda, che sta conoscendo questo sport anche in. Finalmente il ...ROMA. "È stata una stagione dura": Fedez torna sui social e subito il popolo del web affamato si rianima attendendo aggiornamenti sul pandorogate che ha travolto Chiara Ferragni. In realtà il cantante ...(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Joe Biden convinse Israele a non lanciare un attacco preventivo contro le forze di Hezbollah in Libano lo scorso 11 ottobre. Lo rivela il Wall Street Journal citando alcune ...