Almanacco del 24 dicembre

Leggi su fremondoweb

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama vita” (Alda Merini) Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così, in un piccolo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.