All’Olimpico succede di tutto | il Napoli in 9 battuto 2-0 dalla Roma

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma e la Fiorentina con il risultato di 1-1, ma all’Olimpico è successo davvero di tutto . Pronti, via e ... (serieanews)

Roma-Frosinone - scelta a sorpresa dei giallorossi : cosa succederà all’Olimpico

Il momento in casa Roma non è assolutamente facile e la conferma arriva direttamente da una scelta da parte della società in vista della sfida ... (notizie)