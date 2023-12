Allerta terrorismo per Natale e Capodanno in Austria | Germania e Spagna | arrestati presunti membri di Isis Controlli rafforzati nelle chiese

(Di domenica 24 dicembre 2023) Attacchi terroristici in diversi Paesi d’Europanotti di. Un’azione coordinata per gettare di nuovo il terrore nel Vecchio Continente, mentre la guerra di Israele a Gaza alimenta da mesi ormai la narrativa delle organizzazioni estremiste sulla necessità di colpire Israele e i suoi alleati. L’allarme sicurezza inè scattato dopo una soffiata ricevuta dalle forze di sicurezza dei tre Paesi, secondo cui una cellula terroristica islamista e transnazionale legata allo Stato Islamico sta pianificando attacchi multiplicittà europee. Secondo le informazioni della Bild, i primi arresti da parte di unità speciali sono stati effettuati oggi a Vienna e in. L’alert riguarda soprattutto alcune ...

