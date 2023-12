Allerta a Malagrotta | la discarica ancora a fuoco | le condizioni al TBM 1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ladiva nuovamente a. I problemi non sono finiti attorno al sito di stoccaggio: la situazione attuale. Continuano i problemi attorno alladi. La situazione sembra essere piuttosto importante, non è la prima volta che l’impianto verte incritiche. Diverse le segnalazioni fatte nel corso degli anni. Indipendentemente dalla reggenza politica, i problemi legati alla gestione del sito non sono mai finiti, più volte è stato chiesto di prendere in carico la struttura. Anche con relative bonifiche, ma non è stato mai possibile agire fino in fondo. Questo significa rimandare politiche attive che avrebbero potuto evitare il peggio, invece con le criticità la comunità ècostretta a convivere. Infatti il sito di ...