Allarme diossina a Roma | di nuovo in fiamme la discarica di Malagrotta

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una colonna di denso fumo visibile a chilometri di distanza si è sollevata sulla zona, questa volta a rimanere coinvolto è stato l’impianto di trattamento meccanico-biologico “Tmb1” L’è scattato intorno alle 15:30, dopo che un’alta colonna di fumo nero, ben visibile anche a chilometri di distanza, si è sollevata dal grande centro di stoccaggio sito alle porte della Capitale. Sul posto di sono precipitate 4 squadre dei Vigili del fuoco di, con 40 uomini e 13 automezzi, tra autobotti, autoscala, carro schiuma e carro autoprotettori. Interessato lo stesso impianto dell’estate scorsa – Notizie.com – L’impianto diera già stato interessato da un rogo a giugno quando il secondo impianto di trattamento dei rifiuti urbani, il “tmb2”, è andato completamente distrutto. In quell’occasione per spegnere completamente il ...

A metà giugno scorso era andato a fuoco lo stesso impianto , creando seri problemi per l'. Furono chiuse le scuole e i centri estivi nel raggio di 6 ...A metà giugno scorso era andato a fuoco lo stesso impianto , creando seri problemi per l'. Furono chiuse le scuole e i centri estivi nel raggio di 6 km. Cosa fa un impianto Tmb Il ..."Bisogna aspettare che il fuoco venga spento, prima dall'esterno e poi dall'interno. Probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo perché il fuoco all'interno resterà covante per parecchio". Lo ha detto ...A metà giugno scorso era andato a fuoco lo stesso impianto, creando seri problemi per l'allarme diossina. Furono chiuse le scuole e i centri estivi nel raggio di 6 km. Cosa fa un impianto Tmb Il ...