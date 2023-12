Allarme attentati sul Natale di mezza Europa

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamica vuole compiere diversiina Capodanno o a. Gli obiettivi potrebbero includere anche la messa dia Colonia, Vienna e Madrid. Secondo le informazioni della BILD, sabato sera i primi arresti sono stati effettuati dalle forze speciali a Vienna e uno in Germania dove già lo scorso 14 dicembre sono stati arrestati i membri di una cellula di Hamas pronta a compiere attacchi contri obbiettivi ebraici in Germania. Secondo le informazioni della BILD, i sospetti terroristi arrestati sarebbero tagiki che avrebbero voluto compiere l'attacco per conto dello "Stato islamico nella provincia di Khorasan" (ISPK; ramo ISIS in Afghanistan). Secondo alcune fonti diversi sospetti ...

