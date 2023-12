Alitalia | richieste per uscite volontarie | c’è tempo fino al 28 dicembre

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – I dipendenti diin amministrazione straordinaria avranno qualche giorno in più per comunicare la loro eventuale ‘non opposizione’ al licenziamento: dal 22il nuovo termine è fissato al 28. A prevederlo è il verbale di accordo sottoscritto ieri dai commissari straordinari e dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac, Anpav e Usb al termine dell’incontro che si è?svolto per verificare l’applicazione dell’accordo del 7scorso dopo l’avvio delle procedure di licenziamento, in base alle legge 223 del 1991, comunicato il primo. Secondo l’accordo, l’amministrazione straordinaria avrebbe comunicato la collocazione in mobilità a tutti coloro i quali entro e non oltre il 22dichiaravano la “non ...

Complessivamente, Alitalia in amministrazione straordinaria conta 2840 addetti. Ai 2668 lavoratori sospesi in cig, infatti, vanno aggiunti 172 impiegati dall'amministrazione straordinaria per le ... Le procedure di licenziamento collettivo per 2668 lavoratori considerati in esubero della vecchia Alitalia sono scattate il primo dicembre scorso. Di questi lavoratori in cassa integrazione a zero ... I dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria avranno qualche giorno in più per comunicare la loro eventuale 'non opposizione' al licenziamento: dal 22 dicembre il nuovo termine è fissato ...