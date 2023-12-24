Alanyaspor-Samsunspor (lunedì 25 dicembre 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 24 dicembre 2023) Diciottesimo turno di superlig turca che si apre nella giornata di Natale con la sfida salvezza tra Alanyaspor e Samsunspor. La squadra di Tekke si è appena tirata fuori da una situazione complicata con 2 vittorie consecutive, che l’hanno portata a +2 dal quartultimo posto. Sono 7 punti nelle ultime 3 gare per il tecnico ex Istanbulspor, che ha la possibilità di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Le partite di oggi, giovedì 21 dicembre 2023 - Calciomagazine Oviedo 19:00 Amorebieta - Alcorcon 21:30 Valladolid - Ferrol 21:30 TURCHIA SUPER LIG Rizespor - Pendikspor 15:00 Samsunspor - Konyaspor 15:00 Ankaragucu - Hatayspor 18:00 Besiktas - Alanyaspor 18:00 Risultati calcio live, giovedì 21 dicembre 2023: Liga in evidenza ...2 (Finale) Valladolid - Ferrol 0 - 1 (Finale) TURCHIA SUPER LIG Rizespor - Pendikspor 5 - 1 (Finale) Samsunspor - Konyaspor 1 - 1 (Finale) Ankaragucu - Hatayspor 0 - 0 (Finale) Besiktas - Alanyaspor ... Samsunspor'da Trabzonspor maçiyla ilgili zit yorumlar! Ankaragücü-Rizespor maçinda yasanan saha olaylari nedeniyle ertelenen Trabzonspor maçi hakkinda konusan Samsunspor Baskani Yüksel Yildirim, takimin hocasi Gisdol'ün aksine bu kararin kendileri için gü ... Kirmizi beyazlilar, düsme hattindan çikmak için Alanyaspor'u yenmek zorunda ...KAZANMAK SART OLDU Kirmizi beyazlilar, Alanyaspor ile deplasmanda mutlak kazanmak zorunda oldugu bir maç oynarken; düsme potasinda yer alan Konyaspor, Kayserispor ile Pendikspor Samsun Haber | Samsun Son Dakika | Samsun ...
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