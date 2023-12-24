Alanyaspor-Samsunspor lunedì 25 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Oviedo 19:00 Amorebieta - Alcorcon 21:30 Valladolid - Ferrol 21:30 TURCHIA SUPER LIG Rizespor - Pendikspor 15:00- Konyaspor 15:00 Ankaragucu - Hatayspor 18:00 Besiktas -18:00...2 (Finale) Valladolid - Ferrol 0 - 1 (Finale) TURCHIA SUPER LIG Rizespor - Pendikspor 5 - 1 (Finale)- Konyaspor 1 - 1 (Finale) Ankaragucu - Hatayspor 0 - 0 (Finale) Besiktas -...Ankaragücü-Rizespor maçinda yasanan saha olaylari nedeniyle ertelenen Trabzonspor maçi hakkinda konusan Samsunspor Baskani Yüksel Yildirim, takimin hocasi Gisdol'ün aksine bu kararin kendileri için gü ...Kirmizi beyazlilar, Alanyaspor ile deplasmanda mutlak kazanmak zorunda oldugu bir maç oynarken; düsme potasinda yer alan Konyaspor, Kayserispor ile Pendikspor Samsun Haber | Samsun Son Dakika | Samsun ...