Agguato a Napoli alla vigilia di Natale | 39enne ferito alle gambe a colpi di pistola

Altro che notaio, Re Giorgio bocciò il decreto Englaro e nel 2011 catapultò Monti a Palazzo Chigi. Prima di olui Scalfaro tramò con la Lega per far ... (ilgiornale)

Agguato a Napoli a piazza Carlo III : Ciro Vecchione era già scampato alla morte due anni fa

In piena era Covid, lo puntarono e fecero fuoco. Andarono sotto casa, in zona Vergini (siamo nel cuore della Sanità) per chiudere i conti, ma non ... (ilmattino)