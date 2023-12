AEW Continental Classic Gold League | risultati 5ª giornata e classifica finale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Questa notte a AEW Collision, si è conclusa l’ultimadell‘AEW. Mercoledì scorso a Dynamite, Jon Moxley, Jay White e Swerve Strickland hanno chiuso il gruppo blu a pari punti (12 punti) in testa allandosi in tre per la semidel gruppo. Per il gruppo dorato: Claudio Castagnoli obbligato a vincere, al termine di un grandissimo match, non è andato oltre il pareggio contro Bryan Danielson . L’American Dragon è stato il primo del gruppo ha conquistare l’accesso alle semifinali. Nel secondo match, a grandissima sorpresa, Daniel Garcia ha sconfitto Brody King, approfittando di un momento di distrazione dell’avversario. Con questa vittoria, Garcia conclude la fase a gironi con tre ...

Eddie Kingston discusses the difference between the G1 Climax and the Continental Classic.Sabato 30 dicembre 2023, la All Elite Wrestling manderà in scena un nuovo pay-per-view dal nome Worlds End al Nassau Coliseum di Long Island, New York. Si tratta del primo grande evento che la ...