Addetto a gestione ordini

(Di domenica 24 dicembre 2023) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: AltroSEDE DI LAVORO: Perugia Adecco filiale di Perugia ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, la figura di . Si richiede una buona conoscenza dell’utilizzo del pc e esperienza pregressa nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di inserimento diretto. Responsabilità: La risorsa si occuperà delladel contatto con i clienti, inserimento ed evasione degli. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA Città: Perugia (Perugia) Istruzione: Diploma / Accademia Competenze richieste: Segreteria – InserimentoAltro –deglidi Lavoro Disponibilità oraria: Full Time CANDIDATI PER ...

... è stato deciso di premiare tra associazioni che si sono dimostrate "virtuose" nelladel ... Dino Storace,stampa del Genoa CFC, ha ricevuto il "Premio Ussi - Una vita per lo Sport" ...Per il prossimo anno - conclude - abbiamo già in cantiere una nuova e più estesa campagna di controllo in tutta la Sicilia, con l'obiettivo di assicurare che ladel personaleavvenga ...Le risorse, inserite all'interno del team aziendale, si occuperanno del montaggio e smontaggio di uffici modulari, pareti mobili, controsoffitti etc. in conformità con le specifiche del progetto e ...ADDETTO/A SEGRETERIA IMPIANTO SPORTIVO. Impianto sportivo ricerca una persona con un forte orientamento al contatto con il pubblico, disponibile al lavoro sui turni e nei festivi. Gestione ...