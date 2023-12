Acquisti di Natale sempre più cashless | pagamenti digitali cresciuti del 26%

(Di domenica 24 dicembre 2023) Glidisonopiù: i, tra novembre e la prima metà di dicembre, sonodel 26% rispetto allo stesso periodo del 2022. Diminuisce lo scontrino mediodel 6,5% a livello nazionale, attestandosi sui 26,28 euro, mostrando unamaggiore diffusione deicon carta e smartphone anche per spese di importi più piccoli. Le librerie registrano l’aumento più interessante delle transazioni senza contanti (+64,3%), seguite dagli store di cosmetici (+62%) e i negozi di giocattoli (+57,1%). La tarda mattinata tra le 10 e le 12 (19,8% di transazioni) e la pausa pranzo (17,9%) sono gli orari in cui si concentrano maggiormente gli, ma ...

La data in calendario recita 25 dicembre, ma i nostri connazionali, al tanto amato Natale , cominciano a pensare con largo anticipo . Per 4 italiani ... ()

Roma, 1 dic. (askanews) – Siamo al countdown verso le prossime festività natalizie e la corsa ai regali per molti è già cominciata. Che sia ... (ildenaro)

Regali di Natale in anticipo e attenzione al budget, ma le tradizioni rimangono nonostante l’impatto dell’inflazione sui prezzi. Secondo uno studio ... (iodonna)

Il calendario non ammette contraddizioni: è il 18 dicembre e il Natale è alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi ... (ilfattoquotidiano)

Glidisono sempre più cashless: i pagamenti digitali, tra novembre e la prima metà di dicembre, sono cresciuti del 26% rispetto allo stesso periodo del 2022. Diminuisce lo scontrino medio ......è da oltre un anno che a tenere banco sotto le carte bollate e proprio alla vigilia del, ... Atalanta, Sampdoria, Empoli e Udinese ),e cessioni indipendenti mascherati da scambi, e poi ...Soldi che serviranno per lo più, all'acquisto di cibo a chilometro zero. È quanto emerge da una ricerca condotta da Coldiretti Puglia secondo cui 9 pugliesi su 10 trascorreranno il Natale a casa con ...I DATI. Un Natale di riscoperta di piatti tradizionali, dal bollito alla fritture di pesce, e acquisti per brindare dettati dal portafoglio e dalle offerte a scaffale. Ma i buoni numeri registrati a ...