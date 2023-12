Acqua | Toscana | bollette tagliate per famiglie ed imprese alluvionate

(Di domenica 24 dicembre 2023) Firmato il decreto dell'autorità idricaper garantire agevolazioni del pagamento delleper la popolazione di alcune zone colpite dall'alluvione in. Lo riferisce una nota della stessa Autorità L'articolo proviene da Firenze Post.

A un mese e mezzo dall'alluvione che ha devastato mezzasollevando ancora una volta in ... perimetro e condizioni dei tratti di corsi d'tombati di modo da fornire alla Direzione generale ...... Monte Falterona e Campigna (tra Emilia - Romagna e). (AP Photo/ Bernat Armangue, File) L'... molte paludi dove normalmente ci sarebbero diversi centimetri d'non si allagano più e a causa ...In seguito gli uffici della Regione Toscana, incaricati come struttura commissariale hanno ... temporanea finalizzata specificamente a rispondere al maggior consumo di acqua potabile che si è reso ...A causa di un guasto sulla rete idrica di Poggibonsi si stanno verificando abbassamenti della pressione e temporanee mancanze d’acqua ...