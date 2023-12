Abu Mazen | Dietro l' angolo Palestina indipendente con capitale Gerusalemme Est | Israele | Otto soldati uccisi a Gaza

09 dic 13:05 Israele : "Armi dentro peluche e borse dell'Unrwa a scuola" Un grande orsacchiotto di peluche in una scuola contenente 'fucili di ... (247.libero)

'Il sole della libertà e dello Stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale sta inevitabilmente arrivando, ed è addirittura proprio dietro l'angolo'. Lo ha detto il presidentenel suo discorso di Natale, citato dall'agenzia Wafa. 'Il fiume di sangue, gli enormi sacrifici, la sofferenza e l'eroica fermezza del nostro popolo sulla sua terra è - ha aggiunto - la via ...Non è neppure certo che possa partecipare il presidente dell'Anp,. Gli alberghi della città sono vuoti ed è complicato arrivare da Gerusalemme anche se i militari israeliani apriranno i ...Lo ha detto il presidente Abu Mazen nel suo discorso di Natale, citato dall'agenzia Wafa. "Il fiume di sangue, gli enormi sacrifici, la sofferenza e l'eroica fermezza del nostro popolo sulla sua terra ...Lo ha detto il presidente Abu Mazen nel suo discorso di Natale, citato dall'agenzia Wafa. "Il fiume di sangue, gli enormi sacrifici, la sofferenza e l'eroica fermezza del nostro popolo sulla sua terra ...