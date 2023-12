A Ratcliffe 25% Manchester United per 1 | 44 miliardi

Il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha siglato un’intesa per acquistare una partecipazione del 25% nel Manchester United per una cifra stimata di ... (feedpress.me)

AGI - Il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha siglato un'intesa per acquistare una partecipazione del 25% nel Manchester United per una cifra ... (agi)

AGI - Svolta per il Manchester United : 13 mesi dopo l'annuncio della famiglia americana Glazer che metteva in vendita il club, alla vigilia di ... (agi)

Dove è in atto una vera e propria rivoluzione, con l'acquisto del% delle quote da parte del boss dell'azienda chimia Ineos, Jim, l'uomo più ricco del Regno Unito e già proprietario del ...... guardate quanto ha sborsato Jimper il suo ultimo giochino. Il miliardario inglese, che nello sport ha già investito un po' dovunque, ha pagato 1,44 miliardi di euro per acquistare il...Nelle gare del "Boxing day", valevole per la 19^ giornata di Premier League, il Liverpool chiude in vetta: la formazione di Klopp sconfigge 2-0 il Burnley e sorpassa momentaneamente l'Arsenal, svettan ...Maldini è stato mandato via dal proprietario del Milan Gerry Cardinale al termine della scorsa stagione. Ora l'ipotesi Manchester United ...