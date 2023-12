500 chili di fuochi illegali a Casalnuovo | un arresto e una denuncia

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) 500ditrovati a: gli indagati avevano nelle rispettive abitazione 184 ordigni non convenzionali Ancora, ancora sequestri nel comune didi Napoli: mezza tonnellata, 500tondi di bottisottratti al mercato e a mani incoscienti. In manette C. P., un 66enne del posto eto un 25enne. I carabinieri della tenenza dihanno perquisito entrambe le abitazioni. In quella del 66enne, i militari hanno rinvenuto centotrentatré ordigni non convenzionali di varia natura, per un peso complessivo di 230. L’uomo sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Poche ore dopo, nell’appartamento del 25enne, i carabinieri ...