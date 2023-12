24 dicembre 1972 | la Serie A alla Vigilia di Natale VIDEO

(Di domenica 24 dicembre 2023) 24: l’ultima partita delladiIl 24delsi giocò l’ultima partita dellaA giocatadi. Una volta giocare nelle festività era normale ma ormai da anni è difficile vedere match disputati in questo periodo. Anche se, nella stagione 2018-2019 si giocò a Santo Stefano. Cinquantuno anni fa fu una giornata senza match di cartello in cui la Juventus vinse con la Ternana. Napoli e Milan pareggiarono 0 a 0. L’Inter superò il Lanerossi Vicenza e la Fiorentina conquistò i tre punti contro la Roma. Le sfide si giocarono tutte in contemporanea di domenica alle 15.00. Non esisteva il calcio spezzatino… L'articolo ...

