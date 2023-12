24 dicembre 1968 gli auguri di Natale più epici della storia | l’uomo per la prima volta vede la Terra

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Oh mio Dio! Guardate quell’immagine laggiù… È lache sorge. Uahoo che bella!”. Stupore e commozione, le parole che accompagnarono lo storico scattovista dallo spazio. Grazie alla missione Apollo 8 l’intera umanità per laha potuto osservare la sua casa, il luogo che abita ormai da circa 4 miliardi di anni. Lo L'articolo proviene da Il Difforme.

La sentenza Bosman È il 151995 , il giorno della rivoluzione: la Sentenza Bosman. Nel ... Nasce il 3 luglio del, presso lo studio del notaio Barassi, a Milano. Per i calciatori è il ...... classico appuntamento podistico che si corre appunto il 26e quindi parliamo di martedì ... dal lontanocon Antonio Ambu fino ai tempi più recenti con campioni del calibro di Stefano Mei, ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...AGI - La vigilia di Natale del 1968 passò alla storia come il "Natale della Terra". È il sito web della Nasa, l'americana National Aeronautics and Space Administration, a commemorare puntualmente, ...