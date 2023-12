12 cartellini per Colombo in Roma-Napoli | a -1 dal record della Serie A

(Di domenica 24 dicembre 2023) Polemiche al termine diper alcune decisioni dell’arbitronei confronti dei calciatori del, in particolare si è discusso delle due espulsioni di Politano, per rosso diretto, e di Osimhen, per somma di ammonizioni. Il tecnico Walter Mazzarri, ai microfoni di Dazn non ha voluto parlare degli arbitri e delle decisioni. Ciro Ferrara ha commentato spiegando che è chiaro che non è statoa decidere il risultatopartita ma che l’espulsione di Politano ha modificato gli equilibripartita. L’ex calciatore delha anche giudicato eccessivo il rosso diretto del direttore di gara nei confronti dell’attaccante azzurro. Non si può però non prestare attenzione al risultato finaleprestazione ...

Rosso per l’espulsione e giallo per l’ammonizione. I cartellini degli arbitri di calcio però non sono sempre esistiti. Ma quando sono nati? Le ... (grantennistoscana)

...forte tra cannoneggiamento in direzione porte avversaria (due occasioni di peso in particolare... L'arbitro Colombo ha dispensato quindi secchiate di, non risparmiando le proprie ...Il Napoli, in una gara nervosa con una valanga di, chiude in 9le espulsioni di Politano e Osimhen. La Roma sale così a 28 punti, al sesto posto, superando i partenopei fermi a 27. La ...Sugli spalti invece i soliti cori razzisti. Colombo fatica a tenere le redini del match e deve usare tanti cartellini per tentare di tenere a bada il match. All’Olimpico va in scena il solito ...Nella battaglia dell'Olimpico sono piovuti cartellini e a cambiare la partita è stata l'espulsione di Politano (reazione) al 66'. Alla Roma sono bastati dieci minuti in superiorità numerica e i cambi ...