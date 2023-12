Zanetti vicino a Lavezzi | «Bisogna aiutarlo e non lasciarlo solo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ezequielsta attraversando un periodo particolare della sua vita. Javieresprime vicinanza al suo connazionale dopo il ricovero in ospedale in seguito all’incidente. MENTE E SALUTE – Il mondo del calcio è in apprensione per Ezequieldopo la notizia del suo ricovero in ospedale e il particolare momento complicato che sta vivendo il calciatore argentino. In suo supporto si è espresso anche Javier, che ritiene importante dimostrare vicinanza al “Pocho”. Di seguito le parole rilasciate dal vicepresidente dell’Inter a El Trece: «La mente è fondamentale, più importante del fisico. Oggi i giocatori hanno molti più strumenti di quelli che avevamo noi. Devi, non devisolo. Tutte le persone che stanno attraversando problemi di questa portata ...