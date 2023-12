Zancan | «Arnautovic ha deluso | dovrà riscattarsi! Problema Inter un altro»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023)parla dell’ripartendo in particolare dalla sconfitta in Coppa Italia, prima dell’impegno di oggi contro il Lecce. Il giornalista su Sky esprime la sua opinione sulla partita di Marko, facendo riferimento aldi Lautaro Martinez. DUE PROBLEMI DA RISOLVERE –ha parlato così del momento della squadra nerazzurra dopo l’eliminazione e prima della sfida col Lecce: «fuori dalla Coppa Italia fa notizia perché ha vinto le ultime due edizioni. Siamo abituati a una squadra più cinica. Devo dire che in Coppa Italia ha un po’che ha sbagliato un gol che doveva assolutamente segnare e orariscattarsi. Quella è stata una di quelle serata che capitano perché l’avversario è insidioso ...