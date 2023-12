Youth League Under 20 | tre su tre per i Campioni d’Italia della Genea Lanzara

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNon poteva esserci esordio migliore per id’ Italia in caricanella20. I ragazzi allenati da coach Pasquale Maione, dinanzi al pubblico amicoPalestra Caporale Palumbo, hanno ottenuto tre successi su altrettanti incontri nella prima fase battendo nell’ ordine: Fidelis Andria, Astrea Fondi e Joker Uisp Putignano. Nonostante le assenze degli infortunati De Ruvo, Senatore ed Avallone, nonché qualche acciacco dovuto alle influenze stagionali, i rossoblu hanno ottenuto tre bei successi guadagnando il primato del girone, con un bottino complessivo di sei punti fondamentale nell’ otticaqualificazione alle Finali Nazionali di categoria in programma a ...

