Yildiz lo premia | Vlahovic lo toglie dai guai | la Juve batte il Frosinone e Allegri se la ride

(Di sabato 23 dicembre 2023)ntus, formazioni ufficiali: fuori, dentro. Il bomber contestato, in difficoltà, insoddisfatto, forse distratto dalle voci di mercato che lo vogliono diretto in Premier League a giugno se non già a gennaio, si accomoda in panchina nonostante l’assenza di Chiesa e Kean. Gioca Milik, attaccante di scorta, ma al suo fiancopreferisce Kenan, giovane già nel mirino di qualche big europea, ma pur sempre un primavera. Yldiz segna,lodaiDopo 12 minuti di gioco lantus passa subito in vantaggio. Chi segna?. L’intuizione del tecnico bianconero funziona. Poi è la solita. Fallisce le poche occasioni di raddoppio, il ...

... che rinuncia alla presenza di un attaccante vero, non lo. Kyriakopoulos 5: Ingenuo nel ... A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Miretti, Nonge,, Iling - Jr. All. Allegri ...Semplice logica di turnover, avallata anche da una classifica chela compagine salentina. ... In panchina : Pinsoglio, Perin, Huijsen,, Iling - Junior, Nicolussi. Lecce (4 - 3 - 3) all. D'...Kenan Yildiz, in gol contro il Frosinone. Chi è Oggi - 23 dicembre - prima da titolare con la Juventus. La titolarità allo "Stirpe" non è un premio ma il ...Kenan Yildiz non poteva sperare in un regalo di Natale migliore, scelto da Max Allegri per il tandem d'attacco con Milik nella partita con il Frosinone. La titolarità allo "Stirpe", però, non è un ...