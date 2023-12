Yildiz e Vlahovic | la Juventus vince 2-1 a Frosinone

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. Lasi impone per 2-1 in casa del, dopo una partita equilibrata e intensa, specialmente nella ripresa. Al Benito Stirpe decidono le reti del giovanee di: per ilBaez aveva trovato il momentaneo 1-1 in apertura di ripresa. La novità di giornata nella Juve è la chance da titolare per il giovane, ai danni diinizialmente in panchina. Al turco classe 2005 bastano solo dodici minuti di partita per siglare la sua prima rete in Serie A: Kostic recupera alto il pallone e serveche salta tre avversari e fulmina Turati con un potente destro sul primo palo. Oltre al gol bianconero, il primo tempo non regala altre ...