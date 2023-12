Yidliz | «Il gol? Qualcosa di grande Speriamo di finire la stagione primi!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il giovane Kenansi prende la scena in Frosinone-Juventus e sblocca la sfida, poi vinta dai bianconeri. L’attaccante turco si pronuncia sulla classifica e la lotta scudetto con l’Inter. – Kenan: «È una cosa troppo, non riesco a capacitarmi, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato l’opportunità di essere qui. Anche i tifosi. Massimiliano Allegri è unallenatore per me. Gli devo tantissimo, quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il boss. La titolarità? Mi ha anticipato ieri dopo il problema di Chiesa, ma non ero certo. Me lo ha confermato stamattina ed ero un po’ scioccato Siamo un gruppo combattiamo con i tifosi ealla fine dilaprimi.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...