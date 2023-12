Wolverhampton Wanderers vs Chelsea – probabili formazioni

(Di sabato 23 dicembre 2023) Domenica 24 dicembre all’ora di pranzo al Molineux si terrà il secondo incontro di Premier League della vigilia di Natale:si affronteranno nelle West Midlands. La squadra di Gary O’Neil è stata schiacciata per 3-0 dal West Ham United nell’ultima partita di campionato, mentre i Blues tornano in campo dopo aver raggiunto le semifinali di FA Cup. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAlcuni tifosi del Wolves potrebbero aver acquistato il biglietto per la trasferta di settimana scorsa a West Ham con la scusa ...

Dopo aver perso l’imbattibilità in Premier League in circostanze spettacolari, il Tottenham Hotspur cerca di entrare nel vivo della pausa ... (sport.periodicodaily)

Dopo aver posto fine alla sua terribile paralisi casalinga, il Burnley torna in trasferta per affrontare il Wolverhampton Wanderers al Molineux in ... (sport.periodicodaily)

Fresco della pesante batosta di cinque gol subita dal Fulham, il Nottingham Forest si reca al Molineux per affrontare il Wolverhampton Wanderers in ... (sport.periodicodaily)

...il filotto di sconfitte consecutive pareggiando nell'ultimo turno in casa dele si ...00 Al Fateh - Al Shabab 19:00 AUSTRALIA A - LEAGUE Western United - Brisbane Roar 08:00 WS- ......Gillingham v Sheffield United 24 Swansea City v Morecambe 25 Chelsea v Preston North End 26 Queens Park Rangers v Bournemouth 27 Coventry City v Oxford United 28 Brentford v...Cambio in panchina per il Nottingham Forest: esonerato Cooper. Al suo posto potrebbe arrivare Nuno Espirito Santo ...La partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest si svolgerà il 9 dicembre 2023. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Il Wolverhampt ...