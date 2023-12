West Ham-Manchester United | ten Hag | “Abbiamo giocato bene | eravamo in controllo”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Erik ten Hag, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports dopo la sconfitta per 2-0 sul campo delHam: “Penso chemolto, controllando la partita con il possesso palla. Inoltre, nonconcesso occasioni ma poi dovevamo segnare.in, tuttaviaavuto delle occasioni e non leconcretizzate; poi in un momento di calosubito un gol“. Sulla decisione di inserire Marcus Rashford al centro dell’attacco: “Lo ha già fatto in passato ed è andatoin tante partite nella scorsa stagione. Penso che Marcus possa ricoprire tutte le posizioni in attacco ma la più efficace ...

West Ham e Manchester United sono rispettivamente all’ottavo e settimo posto in classifica, separati da un solo punto ed in lotta per un posto in ... (infobetting)

Notte fonda per il Manchester United : la squadra di Ten Hag perde in casa del West -Ham per 2-0. Si tratta dell’ottava sconfitta in Premier, adesso i ... (ilnapolista)

Nella gara della 18ª giornata di Premier League, il Manchester United viene sconfitto per 2 - 0 dale prosegue nel suo momento di crisi. In gol nbsp;Bowen e Kudus. Guarda il video con gli highlights del ...Il Manchester United perde ancora: i Red Devils cadono 2 - 0 in casa dele trovano l'ottava sconfitta del loro campionato. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, sono Bowen e Kudus a regalare il successo agli Hammers tra il 72' ed il 78'. Un uno - due ...Kudus ha controllato la sfera in corsa, ha rallentato e si è spostato la palla sul piede destro. Non appena entrato in area di rigore il centrocampista ghanese ha lasciato partire un destro incrociato ...Richarlison e Son piegano l'Everton e lanciano gli 'Spurs' al quarto posto. I 'Red Devils' crollano sul campo del West Ham: ottavo ko stagionale per Ten Hag ...