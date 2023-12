“Massa designato in Serie B? Non voglio più essere quello che parla di arbitri. Mazzarri è tutto nuovo, sono stato un anno e mezzo fuori per ... (sportface)

Una delegazione di ultras della curva B ha ottenuto un incontro cone il capitano Di Lorenzo prima dell'ultimo allenamento di rifinitura. La richiesta è quella di dare il massimo ...Per Roma - Napoli, domani allo Stadio Olimpico alle ore 20.45 per la 17esima giornata di Serie A,ha diramato la lista dei convocati. Sono quattro le assenze in casa azzurra: a Elmas e Olivera si sono aggiunti il terzo portiere Contini e soprattutto Lindstrom. Di seguito l'elenco ...Ci arriva dimesso e un po' stropicciato, ma con ancora la voglia d'avventura intatta, infatti ha accettato di tornare al Napoli prendendosi una gran bella rogna calcistica. 500 panchine ...compreso il traguardo molto gratificante dal punto di vista personale che s’appresta a tagliare alla guida degli azzurri Walter Mazzarri: 500 panchine in Serie A. La cifra tonda è di quelle che però ...