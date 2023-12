Volley | la stagione di Alessandro Bovolenta in A2 | tutti i numeri di un ragazzo che deve crescere per gradi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) La prima medaglia al collo in un evento assoluto se l’è già messa al collo a 19 anni compiuti da qualche mese ed è l’argento Europeo di quest’anno manon è certo uno che si accontenta e Ferdinando De Giorgi non è uno che regala gite premio ai suoi giocatori. Se il figlio d’arte era lì un motivo c’era, è perché già ora il coach azzurro lo ritiene l’alternativa più credibile a un titolare comunque sulla carta inamovibile come Yuri Romanò.ha fatto una scelta interessante e coraggiosa al tempo stesso, quella di rifiutare l’offerta di qualche club di Superlega e di restare a casa, nella sua Ravenna, per cercare di spingere il più in alto possibile la Consar di Marco Bonitta in serie A2. Una scelta che a volte ha pagato, a volte meno ma che sembra comunque che sia quella giusta, ...