Volley femminile | vincono tutte le big nell’ultima di andata di A1 Che rimonta di Firenze! Definiti i quarti di Coppa Italia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tutto secondo pronosticogiornata di serie A1 che era iniziata ieri con la vittoria sofferta di Pinerolo a Trento e che è proseguita oggi con i successi dile big. Molto facili le vittorie di Conegliano e Milano, qualche sussulto in più per Scandicci e Novara che sono riuscite comunque a vincere con il massimo scarto. L’impresa del giorno è firmata da Il Bisonte Firenze che, sotto 0-2 a Cuneo, vince 3-2 e conquista l’ottavo posto scavalcando in extremis Vallefoglia e conquistando così il quarto di finale dicontro Conegliano. Così gli altri: Milano-Roma, Scandicci-Pinerolo e Novara-Chieri. La volata per la vittoria più veloce l’ha vinta l’Allianz Milano che ha battuto 3-0 tra le mura amiche un arrendevole Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ha alzato ben ...