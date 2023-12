Vlahovic | «Non sempre è facile accettare le scelte di Allegri | tornerò a calciare i rigori»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023)ha parlato ai microfoni di Dazn dopo aver segnato il gol che ha consegnato la vittoria alla Juve in casa del Frosinone per 1-2. Non segnavi da un po’: «Sonostato molto tranquillo, vivo nel presente e mi alleno per fare bene nel futuro. L’importante è esseresul pezzo e concentrato. Sono contento di aver fatto gol, ora mi concentro sulla prossima». I benefici di giocare con Milik e cosa pensa delledel mister: «Non èledel mister, ma io accettole sue. Io ero calmo perché ho lavorato bene durante la settimana e mi sono preoccupato solo di far bene e di aiutare la squadra. Giocare con Milik non è, siamo spesso giocatori diversi. Stiamo bene ...