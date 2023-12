Vlahovic | «Nel mio gol c’è la voglia di vincere Spero di aiutare ancora!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) La rete dipermette nel finale permette alla Juventus dicontro il Frosinone e tornare a -1 in classifica dall’Inter. Le parole dell’attaccante nel corso del post-partita di Sky Sport 24. – Dusan: «In quel gol c’èdi, dila squadra e far felice i tifosi, questa è la cosa più importante. Per un attaccante sicuramente non è facile quando non fa gol o quando segna non costantemente. Però sono tranquillo edi poterla squadra ancora di più. Sono sempre stato molto tranquillo, il passato non lo puoi cambiare. Puoi vivere nel presente e allenarti bene per il futuro. Poi una volta andrà bene, una meno, ma l’importante è essere sempre sul pezzo e concentrato. Ho segnato contro l’Inter, poi ho ...