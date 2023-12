Viva il presepio!

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ma veramente ci sono presidi di scuola che proibiscono il presepio perché sarebbe offensivo per le altre religioni? Per favore ditemi che non è vero.Maria Teresa Boninivia email Gentile lettrice, le rispondo, ma prima si sieda e mi assicuri che ha a portata di mano una tazza di camomilla bollente. Ci siamo? Allora le dico che sì, ci sono presidi che fanno le cose che lei ha detto. Li chiamano “progressisti” perché qualunque altro appellativo sarebbe passibile di querela per ingiuria. Costoro ritengono che l’unica religione giusta sia quella degli altri. Gli altri si dividono in tante religioni, ma non importa, purché noi non ne offendiamo nessuna. Quello che non riesco a capire è perché gli altri dovrebbero offendersi. Anzi, le dirò, ho conosciuto genitori di compagni e compagne di scuola dei miei figli, che non si offendevano affatto. Erano musulmani, buddisti, induisti, sikh, perfino ...