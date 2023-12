Vittoria e sorpasso | la Roma supera il Napoli e si rilancia per la Champions | CLASSIFICA

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lavince il big match della 17ª giornata del campionato di Serie A e si èta per la qualificazione inLeague. Ilcontinua la stagione deludente e la situazione è sempre più delicata. La squadra di José Mourinho riscatta la sconfitta contro il Bologna e si conferma a -3 della zonaLeague. La compagine di Walter Mazzarri scivola al settimo posto e anche la qualificazione in Europa è a rischio. Assente Dybala, i padroni di casa si schierano con la coppia formata da Lukaku e Belotti, gli ospiti rispondono con il tridente Politano, Osimhen e Kvara. Nei primi minuti è Bove il più pericoloso, prima scheggia la traversa poi viene fermato da un miracolo di Meret. Gli ospiti si fanno vedere con Osimhen, si va all’intervallo sullo 0-0. Al 66? la partita svolta: Politano è ...

Lo scopo è quello di centrare i tre punti per operare ilin classifica e presentarsi al ... puntano a rialzare subito la testa e a dare seguito allain campionato contro il Cagliari. ...... Urania pur senza brillare trova ilcon un'incursione di Amato, 37 - 40. Non molla Latina ... Amato chiude il suo match positivo con l'acuto che sigilla larossoblu, 64 - 77. Il ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Nel match di Natale di serie A2 Girone Verde la Novipiù ospite della quarta forza del campionato, la Real Sebastiani di coach Rossi. Nel primo tempo il Monferrato riesce a contrapporre un’ottima coral ...