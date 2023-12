Visite fiscali dipendenti pubblici in malattia | le nuove fasce orarie | 10-12 e 17-19 tutti i giorni anche domeniche e festivi

Come confermato in un messaggio dell'Inps, le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici che aspettano una visita fiscale sono state ridotte per essere adeguate a quelle dei lavoratori ...Sono ufficialmente cambiati gli orari per le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici : l'Inps, infatti, ha comunicato il cambio di regole per leadeguandosi così a quanto stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio n. 16305 del 2023 . Una sentenza in cui ricordiamo il Tribunale Amministrativo Regionale rilevò un'illegittimità ...Cambiano ufficialmente gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici: l’obbligo di reperibilità scende da 7 a 4 ore. Sono ufficialmente cambiati gli orari per le fasce di reperibilità dei ...La notizia è di novembre, quando la sentenza del Tar del Lazio aveva reso necessarie nuove indicazioni per gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia. Il 22 dicembre ...