Visite fiscali dipendenti pubblici in malattia | le nuove fasce orarie | 10-12 e 17-19 tutti i giorni anche domeniche e festivi

Come confermato in un messaggio dell’Inps, le fasce orari e di reperibilità per i dipendenti pubblici che aspettano una visita fiscale sono state ... (tg24.sky)

Come confermato in un messaggio dell'Inps, le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici che aspettano una visita fiscale sono state ridotte per essere adeguate a quelle dei lavoratori ...Sono ufficialmente cambiati gli orari per le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici : l'Inps, infatti, ha comunicato il cambio di regole per leadeguandosi così a quanto stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio n. 16305 del 2023 . Una sentenza in cui ricordiamo il Tribunale Amministrativo Regionale rilevò un'illegittimità ...Le visite fiscali dei dipendenti pubblici hanno nuovi orari: con un recente messaggio, l’Inps chiarisce che le fasce di reperibilità per questa categoria vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 ...Le visite fiscali si potranno svolgere tra le ore 10 e le 12 del mattino o tra le ore 17 e le 19 del pomeriggio in analogia con i dipendenti privati. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e ...