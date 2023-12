Visite fiscali | cambiano gli orari per la pubblica amministrazione Ecco come

Si riducono le fasce orarie di reperibilità per lemedichedomiciliari dei dipendenti pubblici in malattia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come nel settore privato. Con una circolare emanata ieri il direttore generale dell'Inps ...Le, come in precedenza, dovranno essere effettuate di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Le nuove fasce indicate entrano in vigore "fino a nuove disposizioni" si legge nella ...TERAMO – I vigili del fuoco di Teramo hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel Reparto Pediatria dell’Ospedale Mazzini di Teramo. Dopo alcuni anni di sospensione dell’iniziativa a causa ...Le ore di 'rintracciabilità' ridotte dopo la sentenza Tar che equipara la fascia di controllo a quella in vigore per i dipendenti privati ...