Virtus Francavilla-Potenza oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di. Laè alla ricerca di punti che possano valere lumi di speranza legati alla permanenza inC dopo una prima parte di stagione iper difficoltosa e con tante mancanze dal punto di vista realizzattivo ed anche tecnico. Lo dovrà fare contro unche rimane al momento nel limbo fra ambizioni o sogni playoff e la voglia di rimanere distante proprio dalla zona rossa. Il match andrà in onda insu Sky Sport 254 e NOW sabato 23 dicembre ...

Per la serie C girone C tra le partite odierne Foggia - Monterosi Tuscia alle 18,30 mentre Giugliano - Audace Cerignola eFontana - Potenza sono in programma alle 20,45. Per gli ......A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) Pescara - Fermana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252) Giugliano - Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)- ...Il 23 dicembre 2023, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di seguire una interessante partita di Serie C tra la Virtus Francavilla e il Potenza. Sebbene sia una sfida di club di una ...l 23 e 24 Dicembre si terrà il Christmas Camp Goalkeeper interamente dedicato al ruolo del portiere ed organizzato dalla ...