Violenze sessuali sulla figlia minorenne della compagna | divieto di dimora in Campania per un 53enne

Tre ex soldati sono stati condanna ti per aver molestato una loro collega, in un caso che è diventato celebre nel paese (ilpost)

Che effetti hanno le Violenze sessuali di un partner e gli abusi subiti durante l’infanzia? E no, non si parla di quelli immediati, del dolore ... (luce.lanazione)

... nel modo più assoluto, ho abusato di una donna - aveva dichiarato Depardieu lo scorso ottobre in una lettera pubblicata su le Figaro - non posso ... (247.libero)

Una ex assistente di Vin Diesel ha fatto causa all’attore per violenze sessuali che sarebbero avvenute nel 2010 durante le riprese del film Fast ... (metropolitanmagazine)

Prima le, poi quelle familiari. Sì, perché i rampolli di 'ndrangheta pensano di poter fare quello che vogliono. Anche violentare ripetutamente in gruppo due minorenni. Quello che è successo ...Salute, linee guida per prevenirein ambito sanitario. Volo: "Risposta concreta contro rischi in aumento" Prevenire gli atti ... seguita da minacce (33%) e molestie(12%). Il numero di ...Non va archiviata l’inchiesta sulla violenza sessuale denunciata da una ragazza di vent’anni, che sarebbe avvenuta il 20 giugno scorso in un fast food di Torino. Lo ha deciso la gip Manuela Accurso ...a 6 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni. Il 55enne ha usufruito dello sconto di un terzo della pena perché ha ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato condizionato ...